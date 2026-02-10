МОК запретил украинцу выступать на Играх в шлеме с фото погибших

Ранее 27-летний спортсмен подготовил к Олимпийским играм специальный «шлем памяти» с изображением погибших спортсменов, участвовавших в боевых действиях на Украине. Гераскевич успел провести в нем несколько тренировочных заездов на олимпийской трассе в Кортина-д’Ампеццо.
«Представитель МОК Тосио Цурунага, который является ответственным за коммуникацию между атлетами, олимпийскими комитетами и МОК, выдал строгий запрет на использование этого шлема на соревнованиях и официальных тренировках. Решение, которое просто разбивает мне сердце. Ощущение, что МОК предает тех спортсменов, которые были частью олимпийского движения, не давая чествовать их на спортивной арене», — написал Гераскевич.
По словам Гераскевича, в МОК объяснили запрет пунктом 50.2 Олимпийской хартии, где говорится, что «на любых олимпийских объектах, площадках и в других местах запрещены любые демонстрации или политическая, религиозная, расовая пропаганда».
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Гераскевича за его позицию и попытку таким образом почтить память погибших, а также резко раскритиковал решение МОК.
«Эту правду нельзя считать неудобной, неуместной или называть политической демонстрацией на спортивном мероприятии», — написал он.
Ранее МОК также запретил шлемы британских скелетонистов за несоответствие техническим требованиям, а также шлемы спортсменов из других стран, на которых усмотрели рекламу или пропаганду.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.