Латвийцы отказались от фото с россиянами на пьедестале на юниорском ЧМ

Латвийцы отказались от фото с россиянами на юниорском ЧМ по скелетону.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Латвийцы Камила Крустина и Ренарс Юмикис отказались от совместной фотографии с россиянами Полиной Князевой и Еремеем Зыковым на пьедестале почета после церемонии награждения на юниорском чемпионате мира по скелетону в Альтенберге (Германия), сообщает NRA.

В пятницу Князева и Зыков показали результат 2 минуты 5,65 секунды и завоевали бронзу. Первыми стали немцы Мари Ангерер и Мартин Буххайм (2.04,75), второе место заняли Крустина и Юмикис (2.05,53).

Как отмечает газета, после исполнения гимна Германии латвийские спортсмены сразу покинули пьедестал почета, чтобы избежать совместной фотографии с россиянами.

Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) 19 октября признал незаконным решение конгресса организации о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях. 21 октября IBSF сообщила, что разработает критерии участия россиян после консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК). В декабре IBSF одобрила нейтральный статус девяти россиянам.

Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше