Скелетонист Семенов выиграл чемпионат России

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Скелетонист Владислав Семенов стал победителем чемпионата России в Сочи.
Семенов по итогам двух попыток показал время 1 минута 51,67 секунды. Вторым стал Евгений Рукосуев (отставание — 0,36 секунды), третьим — олимпийский чемпион 2014 года Александр Третьяков (+0,51).
Семенову 28 лет. Он стал двукратным чемпионом России в одиночных соревнованиях.
Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) 19 октября 2025 года признал незаконным решение конгресса организации о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях. В декабре IBSF одобрила нейтральный статус девяти россиянам.