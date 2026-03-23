Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скелетонист Семенов выиграл чемпионат России

Скелетонист Семенов выиграл чемпионат России в Сочи.

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Скелетонист Владислав Семенов стал победителем чемпионата России в Сочи.

Семенов по итогам двух попыток показал время 1 минута 51,67 секунды. Вторым стал Евгений Рукосуев (отставание — 0,36 секунды), третьим — олимпийский чемпион 2014 года Александр Третьяков (+0,51).

Семенову 28 лет. Он стал двукратным чемпионом России в одиночных соревнованиях.

Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) 19 октября 2025 года признал незаконным решение конгресса организации о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях. В декабре IBSF одобрила нейтральный статус девяти россиянам.