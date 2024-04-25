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25 апреля, источник: БЕЛТА

Белорус Алферов вышел в финал чемпионата Европы по боксу

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Сербии Белграде продолжается чемпионат Европы по боксу с участием белорусских спортсменов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК Беларуси

В вечерней программе четверга состоялись полуфинальные бои у мужчин, из восьми стартовавших на турнире белорусов до этой стадии добрался только Алексей Алферов. Ранее в весовой категории до 86 кг призер чемпионата мира разобрался с испанцем Пабло Берналем и греком Дионисиосом Психогиосом, сегодня наш спортсмен соперничал с итальянцем Винченцо Лицци. Уже в первом раунде Алексей дважды отправил противника в нокдаун, после чего Лицци и его тренерский штаб отказались от продолжения борьбы.

Таким образом, Алферов вышел в финал, где противостоять ему будет россиянин Шарапутдин Атаев, поединок за золото состоится в воскресенье. Наша делегация завершит чемпионат Европы с тремя медалями, ранее бронзовыми призерами континентального форума стали Арина Данильчик в весе до 70 кг и Виктория Кебикова в категории до 81 кг. Всего соревнования в столице Сербии собрали 337 боксеров из 34 стран, на выходных спортсмены определят чемпионов в 25 весовых категориях (в 13 у мужчин и в 12 среди женщин).

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