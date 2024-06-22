Российские боксеры выиграли восемь золотых медалей на Играх БРИКС
Также на счету россиян три серебряные награды.
Также на счету россиян три серебряные награды.
КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России по боксу завоевала восемь золотых медалей на Играх БРИКС. Соревнования проходят в Казани.
Победы одержали Владимир Мнацаканян (весовая категория до 48 кг), Баир Батлаев (до 51 кг), Максим Кузнецов (до 54 кг), Андрей Пегливанян (до 57 кг), Илья Попов (до 63,5 кг), Сергей Сергеев (до 75 кг), Бешто Шавлаев (до 80 кг) и Вадим Щеблыкин (до 86 кг).
Серебряными призерами стали Карен Соловьев (до 67 кг), Сергей Колденков (до 71 кг) и Рамазан Ханапиев (до 92 кг).
Всего на Играх БРИКС разыгрывается 387 комплектов наград. Соревнования завершатся 23 июня.