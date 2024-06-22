Российские боксеры выиграли восемь золотых медалей на Играх БРИКС

КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России по боксу завоевала восемь золотых медалей на Играх БРИКС. Соревнования проходят в Казани.

Победы одержали Владимир Мнацаканян (весовая категория до 48 кг), Баир Батлаев (до 51 кг), Максим Кузнецов (до 54 кг), Андрей Пегливанян (до 57 кг), Илья Попов (до 63,5 кг), Сергей Сергеев (до 75 кг), Бешто Шавлаев (до 80 кг) и Вадим Щеблыкин (до 86 кг).