Российский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал титул чемпиона мира WBA

Источник: Российская газета

СЕРПУХОВ /Московская область/, 13 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио россиянин Муслим Гаджимагомедов завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 101,6 кг. В 12-раундовом титульном поединке, прошедшем на турнире IBA Champions Night в подмосковном Серпухове, он выиграл у китайца Чжан Чжаосиня техническим нокаутом в 4-м раунде.

Китайский боксер все время шел вперед и часто раскрывался, чем пользовался россиянин. Гаджимагомедов наносил очень много точных и чистых ударов, но его ударам не хватало мощи. Чжан Чжаосинь оставался на ногах, но терял силы. В конце четвертого раунда китаец пропустил так много ударов, что судья решил остановить поединок.

В послужном списке Гаджимагомедова теперь 4 победы (3 нокаутом), ни одного поражения. Он дебютировал на профессиональном ринге в декабре 2021 года.

Гаджимагомедову 27 лет, он также является двукратным чемпионом мира (2019, 2023), чемпионом Европы (2024), серебряным призером чемпионата Европы (2017), победителем Европейских игр (2019) среди любителей.

28-летний Чжан Чжаосинь потерпел третье поражение при 12 победах (7 нокаутом), 1 ничьей. Он стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBA в феврале нынешнего года, победив россиянина Евгения Романова нокаутом во втором раунде. В 2021 году китаец проиграл бельгийцу Рияду Мерхи техническим нокаутом в восьмом раунде в бою за титул чемпиона мира WBA в весе до 90,71 кг.

Ранее титулом чемпиона мира WBA в весе до 101,6 кг владел россиянин Евгений Тищенко.

Сейчас четыре россиянина владеют титулами чемпиона мира по престижным версиям: помимо Гаджимагомедова, это Дмитрий Бивол (WBA, весовая категория до 79,38 кг), Артур Бетербиев (по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации, вес до 79,38 кг) и Бахрам Муртазалиев (IBF, вес до 69,9 кг).