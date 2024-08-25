Изгнание рефери из ринга, истерики и отсутствие бокса. Дешевый цирк в «бою» Мейвезера

Прошлым летом Мейвезер вписался в рискованную авантюру, согласившись на бой против внука известного мафиози Джона Готти III. Сам поединок получился довольно сомнительного качества, Флойд издевался над соперником в ринге, а Готти злился и часто нарушал правила, в ринге соперники много разговаривали и «обменивались любезностями», за что судья делал неоднократные замечания. В шестом раунде рефери это надоело, и он завершил поединок. После этого началась потасовка, которая затмила сам бой. Джон был не согласен с решением и пытался продолжить выяснять отношения с Флойдом, однако в ринге уже появилось много людей с обеих сторон, и началась побоище, которое с трудом удалось остановить.