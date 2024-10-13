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Аль эш-Шейх – о поединке Бетербиев – Бивол: «Один из лучших боев за последние 20 лет, но результат, кажется, несправедлив. Бивол выиграл на два раунда больше. Нужен реванш»

«Я думаю, это был один из лучших боев за последние 20 лет, но мне кажется, что результат несправедлив.

Эти два бойца мне как братья, но я думаю, что Бивол выиграл на два раунда больше. Я подумаю и постараюсь устроить реванш. Если они согласятся, мы это сделаем", — заявил председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх.

Напомним, Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением большинства судей (114−114, 115−113, 116−112) и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.

«Вау, вот это ограбление!» С победой Бетербиева согласны не все.

Бивол поблагодарил фанатов: «Я ощущаю вашу поддержку, всем спасибо. Что поделать. Идем дальше — вперед».