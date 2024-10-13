Аль эш-Шейх – о поединке Бетербиев – Бивол: «Один из лучших боев за последние 20 лет, но результат, кажется, несправедлив. Бивол выиграл на два раунда больше. Нужен реванш»

Эти два бойца мне как братья, но я думаю, что Бивол выиграл на два раунда больше. Я подумаю и постараюсь устроить реванш. Если они согласятся, мы это сделаем", — заявил председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх.
Напомним, Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением большинства судей (114−114, 115−113, 116−112) и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.
«Вау, вот это ограбление!» С победой Бетербиева согласны не все.
Бивол поблагодарил фанатов: «Я ощущаю вашу поддержку, всем спасибо. Что поделать. Идем дальше — вперед».