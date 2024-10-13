Чимаев поздравил Бетербиева: «Артур – пример для нас в жизни и спорте»

Артур — единственный в истории абсолютный чемпион в этой весовой категории [Бетербиев — первый абсолют в эпохе четырех поясов, Рой Джонс в 2003 году держал три главных пояса — Sports].
Он очень долго шег к этому, победил огромное количество тяжелых соперников и трудности, о которых знает только он и узкий круг близких.
Артур — пример для нас как в жизни, так и в спорте, который трудолюбием и упорством добился такого исторического результата. Поздравляю тебя, Артур, ты сделал то, чего от тебя ждали", — написал в соцсетях средневес UFC Хамзат Чимаев.
Бетербиев задавил Бивола ударной мощью и напором. Не победил нокаутом, но стал абсолютом.
«Вау, вот это ограбление!» С победой Бетербиева согласны не все.