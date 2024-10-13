Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чимаев поздравил Бетербиева: «Артур – пример для нас в жизни и спорте»

«С огромным удовольствием поздравляю нашего брата и абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Артура Бетербиева. 21 победа, 20 нокаутов – это что-то невероятное.
Источник: Sports

Артур — единственный в истории абсолютный чемпион в этой весовой категории [Бетербиев — первый абсолют в эпохе четырех поясов, Рой Джонс в 2003 году держал три главных пояса — Sports].

Он очень долго шег к этому, победил огромное количество тяжелых соперников и трудности, о которых знает только он и узкий круг близких.

Артур — пример для нас как в жизни, так и в спорте, который трудолюбием и упорством добился такого исторического результата. Поздравляю тебя, Артур, ты сделал то, чего от тебя ждали", — написал в соцсетях средневес UFC Хамзат Чимаев.

Бетербиев задавил Бивола ударной мощью и напором. Не победил нокаутом, но стал абсолютом.

«Вау, вот это ограбление!» С победой Бетербиева согласны не все.