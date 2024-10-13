Рамзан Кадыров отреагировал на победу Артура Бетербиева в бою с Дмитрием Биволом

«Артур сделал это, друзья! Он стал первым абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе! Этим историческим триумфом он сделал подарок всему чеченскому народу. Именно честь своего народа он и отстоял на ринге, вписав своё имя золотыми буквами в список лучших и непревзойдённых боксёров прошедшего, настоящего и будущего времени. Я счастлив, что лично наблюдал вместе с дорогими братьями за этим знаменательным, ярким и важнейшим событием в Эр-Рияде.



Самый главный бой Бетербиева в карьере позади. Хотя лично для меня всё было понятно после первых двух раундов. Именно в этом отрезке Артур показал, кто на ринге хозяин», — написал Кадыров в своём телеграм-канале.