Цзю считает, что боксер Бивол победил Бетербиева

ЭР-РИЯД, 13 октября. /ТАСС/. Судьи должны были отдать победу Дмитрию Биволу в поединке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу против Артура Бетербиева. Такое мнение ТАСС высказал бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю.
«У меня Бивол выиграл бой, у судей должно было быть также. Это был обоюдоострый, довольно равный бой», — сказал Цзю.
Бетербиев победил Бивола решением судей и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации и завоевал пояс Всемирной боксерской ассоциации, принадлежавший Биволу.
В активе Бетербиева теперь 21 победа (20 нокаутом), ни одного поражения. Бивол потерпел первое поражение в карьере при 23 победах (12 нокаутом).