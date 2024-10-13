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Промоутер Бивола: у Дмитрия украли абсолютное чемпионство. Это отвратительно

Британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, поделился мнением о поражении своего клиента в бою с Артуром Бетербиевым.

Источник: Getty Images

«Я не хочу быть неуважителен по отношению к Бетербиеву. Но вы же сами видели язык тела, они знали, что проиграли бой. 116−112 Бетербиеву? То есть ты отдаёшь Биволу четыре раунда? Да это просто шутка.

Конечно, мы хотим реванш, потому что сегодня у него украли абсолютное чемпионство. Не могу поверить, что Биволу отдали четыре раунда. Это совершенно отвратительно. Я абсолютно возмущён этой оценкой», — сказал Хирн после боя.

Напомним, поединок продлился 12 раундов и раздельным решением судей победу отдали Бетербиеву.