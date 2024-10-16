Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бивол отказался участвовать в подаче апелляции на результат боя против Бетербиева

Ранее сообщалось о желании команды Бивола подать апелляцию на результат поединка.

Источник: Richard Pelham/Getty Images

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российский боксер Дмитрий Бивол отказался от участия в подаче апелляции на результат поединка против Артура Бетербиева. Об этом ТАСС сообщил представитель Бивола.

Ранее сообщалось о желании команды Бивола подать апелляцию на результат боя против Бетербиева.

«Дмитрий против подачи апелляции и отказался в этом участвовать. Он считает, что только реванш расставит все точки в этом противостоянии. Но апелляция будет подана, чтобы выяснить мотивировку решений одного из судей», — сказал собеседник агентства.

В ночь на 13 октября Бетербиев победил соотечественника Бивола решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 79,38 кг. После боя команда Бивола высказала недовольство решением судей.