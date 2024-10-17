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СМИ: IBF обязала Бетербиева провести защиту титула против немца Айферта

Бенсон: IBF обязала Бетербиева провести защиту титула против немца Айферта.

Источник: Richard Pelham/Getty Images

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Международная федерация бокса (IBF) обязала абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе россиянина Артура Бетербиева провести защиту титула против немца Михаэля Айферта, сообщает журналист Майкл Бенсон в соцсети X.

В ночь на воскресенье, 13 октября, Бетербиев в Эр-Рияде победил судейским решением соотечественника Дмитрия Бивола и завоевал чемпионские титулы Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской организации (IBO) в полутяжелом весе.

На счету идущего без поражений 39-летнего Бетербиева 21 победа (20 — нокаутом) на профессиональном ринге. 26-летний Айферт занимает первое место в рейтинге IBF в полутяжелом весе. В его активе 13 побед (5 — нокаутом) и одно поражение.