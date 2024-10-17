СМИ: IBF обязала Бетербиева провести защиту титула против немца Айферта

На счету идущего без поражений 39-летнего Бетербиева 21 победа (20 — нокаутом) на профессиональном ринге. 26-летний Айферт занимает первое место в рейтинге IBF в полутяжелом весе. В его активе 13 побед (5 — нокаутом) и одно поражение.