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Константин Цзю будет секундировать сына Тима в чемпионском бою в США

Поединок пройдет в ночь на 20 октября.

Источник: РИА "Новости"

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю будет секундировать сына Тима Цзю во время его чемпионского поединка. Об этом Константин Цзю рассказал ТАСС.

«Да, я буду секундировать», — сказал Цзю.

Тим Цзю в ночь на 20 октября в Орландо (штат Флорида, США) проведет бой против чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) россиянина Бахрама Муртазалиева.

Тиму Цзю 29 лет, на его счету 24 победы (17 нокаутом) и 1 поражение. В активе 31-летнего Муртазалиева 22 победы (16 нокаутом) и ни одного поражения.