Константин Цзю будет секундировать сына Тима в чемпионском бою в США

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю будет секундировать сына Тима Цзю во время его чемпионского поединка. Об этом Константин Цзю рассказал ТАСС.
«Да, я буду секундировать», — сказал Цзю.
Тим Цзю в ночь на 20 октября в Орландо (штат Флорида, США) проведет бой против чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) россиянина Бахрама Муртазалиева.
Тиму Цзю 29 лет, на его счету 24 победы (17 нокаутом) и 1 поражение. В активе 31-летнего Муртазалиева 22 победы (16 нокаутом) и ни одного поражения.