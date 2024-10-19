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Боксер Бетербиев может провести поединок против Альвареса в 2025 году

По мнению промоутера российского спортсмена Боба Арума, настало время для больших боев его подопечного.

Источник: Richard Pelham/Getty Images

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Абсолютный чемпион мира по боксу россиянин Артур Бетербиев в 2025 году может провести поединок против мексиканца Сауля Альвареса. Об этом ТАСС сообщил промоутер Бетербиева Боб Арум.

Бетербиев ранее победил Дмитрия Бивола решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

«Мы проведем переговоры о бое против Альвареса, — сказал Арум. — Этот бой мы хотели бы провести в 2025 году. Считаю, что это отличный вариант для Бетербиева. Сейчас наступило его время проводить большие бои».

34-летний Альварес является чемпионом мира в среднем весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации с приставкой Super, Всемирного боксерского совета и Всемирной боксерской организации. На его счету 62 победы (39 нокаутом), 2 поражения и 2 ничьи. Бетербиеву 39 лет, он одержал 21 победу (20 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге.