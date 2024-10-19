Боксер Бетербиев может провести поединок против Альвареса в 2025 году

34-летний Альварес является чемпионом мира в среднем весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации с приставкой Super, Всемирного боксерского совета и Всемирной боксерской организации. На его счету 62 победы (39 нокаутом), 2 поражения и 2 ничьи. Бетербиеву 39 лет, он одержал 21 победу (20 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге.