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Нганну — о следующем бое: «Думаю, это зависит только от меня, от того, как я себя чувствую»

«Я думаю, что мой следующий шаг в боевых видах спорта зависит только от меня, от того, как я себя чувствую. Я всегда считал, что мне еще есть что дать в боевых видах спорта. Надеюсь, я и дальше буду так думать», — сказал чемпион PFL в тяжелом весе Фрэнсис Нганну.

Источник: Sports

На турнире PFL Battle of the Giants Фрэнсис Нганну в первом раунде нокаутировал Ренана Феррейру и стал чемпионом в тяжелом весе.

Нганну вырубил двухметрового нокаутера за три минуты и разрыдался — подрался ради умершего сына.