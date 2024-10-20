Нганну — о следующем бое: «Думаю, это зависит только от меня, от того, как я себя чувствую»

«Я думаю, что мой следующий шаг в боевых видах спорта зависит только от меня, от того, как я себя чувствую. Я всегда считал, что мне еще есть что дать в боевых видах спорта. Надеюсь, я и дальше буду так думать», — сказал чемпион PFL в тяжелом весе Фрэнсис Нганну.