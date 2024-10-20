Джастин Гейджи — о победе Нганну в PFL: «Он заслуживает все этого. Страшный человек»

На турнире PFL Battle of the Giants Фрэнсис Нганну в первом раунде нокаутировал Ренана Феррейру и стал чемпионом в тяжелом весе.
Нганну вырубил двухметрового нокаутера за три минуты и разрыдался — подрался ради умершего сына.
«Фрэнсис Нганну заслуживает все этого. Страшный человек», — написал в соцсетях боец UFC Джастин Гейджи.
На турнире PFL Battle of the Giants Фрэнсис Нганну в первом раунде нокаутировал Ренана Феррейру и стал чемпионом в тяжелом весе.
Нганну вырубил двухметрового нокаутера за три минуты и разрыдался — подрался ради умершего сына.