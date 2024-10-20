Муртазалиев — о победе над Цзю: «Он может приехать к нам в зал — мы с радостью поработаем вместе»

Если он хочет, если у него будет время, он может приехать к нам в зал — мы с радостью поработаем вместе. У него есть много сильных сторон, которые я бы хотел перенять. И мы с тренером могли бы поделиться с ним опытом", — сказал чемпион IBF в первом среднем весе Бахрам Муртазалиев.
Тим Цзю проиграл Бахраму Муртазалиеву техническим нокаутом в третьем раунде в бою за титул IBF в первом среднем весе на вечере бокса в Орландо. Это его второе поражение в карьере.
Тима Цзю просто смяли в титульнике на глазах отца: 4 нокдауна за 3 раунда и выброшенное полотенце.