Муртазалиев — о победе над Цзю: «Он может приехать к нам в зал — мы с радостью поработаем вместе»

Если он хочет, если у него будет время, он может приехать к нам в зал — мы с радостью поработаем вместе. У него есть много сильных сторон, которые я бы хотел перенять. И мы с тренером могли бы поделиться с ним опытом", — сказал чемпион IBF в первом среднем весе Бахрам Муртазалиев.