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Муртазалиев — о победе над Цзю: «Он может приехать к нам в зал — мы с радостью поработаем вместе»

"Его воле может позавидовать практически каждый боец. После первого же удара я почувствовал, что сильно попал, но он продолжал бороться до конца. Мой респект ему.

Источник: Sports

Если он хочет, если у него будет время, он может приехать к нам в зал — мы с радостью поработаем вместе. У него есть много сильных сторон, которые я бы хотел перенять. И мы с тренером могли бы поделиться с ним опытом", — сказал чемпион IBF в первом среднем весе Бахрам Муртазалиев.

Тим Цзю проиграл Бахраму Муртазалиеву техническим нокаутом в третьем раунде в бою за титул IBF в первом среднем весе на вечере бокса в Орландо. Это его второе поражение в карьере.

Тима Цзю просто смяли в титульнике на глазах отца: 4 нокдауна за 3 раунда и выброшенное полотенце.