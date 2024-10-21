Почему Бетербиев передумал давать реванш Биволу: «Его команда пытается раздуть историю»

— Что вам интереснее на данный момент — бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе с Александром Усиком или реванш с Дмитрием Биволом?

— Думаю, с Биволом мы уже расставили все точки над i. Его команда из ничего пытается раздуть историю вокруг судейского вердикта, но я выиграл бой. Если бы было иначе, мне не отдали бы победу. Достаточно сказать, что в Эр-Рияде не присутствовали мои промоутеры — в отличие от представителей Дмитрия. Поэтому разговоры о том, насколько все было заслуженно, меня не беспокоят. Мне подняли руку — на этом все. Конечно, хотелось бы выиграть более уверенно, но имеем то, что имеем.