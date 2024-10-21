Почему Бетербиев передумал давать реванш Биволу: «Его команда пытается раздуть историю»

Кажется, реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, не так давно казавшийся вполне вероятным, теперь под угрозой. Напомним, 12 октября чеченец одержал победу в бою за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе над своим соотечественником и стал первым в истории России единовременным обладателем всех четырех основных поясов своего дивизиона.
Победа — великая, вне всяких сомнений, однако один момент ее несколько омрачает (хотя, вероятно, так кажется только со стороны, а сам чемпион ничего подобного не ощущает). Многим экспертам из мира бокса и фанатам показалось, что Дмитрия Бивола ограбили, отдав победу Бетербиеву судейским решением. И на фоне этих разговоров образовалась завязка под реванш.
Поначалу Артур давал понять, что не против еще раз разделить ринг со своим самым сложным соперником (никогда ранее легендарный нокаутер не побеждал по итогам 12 раундов). Однако накануне Бетербиев в интервью RT заявил, что в реванше с Биволом большого смысла нет, да и вообще, у него несколько другие планы на будущее.
— На днях вы несколько раз заявили о своей готовности перейти в другую весовую категорию. Вы рассматриваете только крузервейт или подъем в тяжелый дивизион тоже не исключаете?
— Для начала нужно проверить свои силы в крузервейте, а потом уже будет видно. Но не ставлю крест на потенциальном переходе в тяжелый вес. В первую очередь у меня к этому спортивный интерес.
— Что вам интереснее на данный момент — бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе с Александром Усиком или реванш с Дмитрием Биволом?
— Думаю, с Биволом мы уже расставили все точки над i. Его команда из ничего пытается раздуть историю вокруг судейского вердикта, но я выиграл бой. Если бы было иначе, мне не отдали бы победу. Достаточно сказать, что в Эр-Рияде не присутствовали мои промоутеры — в отличие от представителей Дмитрия. Поэтому разговоры о том, насколько все было заслуженно, меня не беспокоят. Мне подняли руку — на этом все. Конечно, хотелось бы выиграть более уверенно, но имеем то, что имеем.
На мой взгляд, нет особого смысла говорить о реванше. Конечно, если поступит интересное предложение, то мы его рассмотрим. Но разве есть какие-то весомые основания для ответного поединка? Все было четко и ясно.
Видимо, все действительно идет к тому, что реванш Бетербиева и Бивола мы увидим не так скоро — если вообще увидим. Примерно к этому своим свежим заявлением публику подготовил один из наиболее влиятельных промоутеров в истории бокса Боб Арум.
«Фестиваль боев в Саудовской Аравии заканчивается в феврале. А значит, самая ранняя дата реванша между Биволом и Бетербиевым — октябрь 2025 года, когда начнется новый сезон фестиваля. А это, в свою очередь, означает, что Бетербиев и Бивол проведут по одному бою против других соперников и затем встретятся в октябре. С точки зрения бизнеса это самый вероятный вариант», — объяснил Арум в интервью Дэну Рафаэлю.
В январе Бетербиеву исполняется 40 лет, и, вполне вероятно, он понимает, что лучшие физические кондиции его хоть и не так быстро, но все же безвозвратно оставляют (Артур и сам признал, что его последнее выступление ему не особо понравилось). И потому именно сейчас, возможно, самое время попробовать силы в более тяжелой весовой категории. Тем более, что чеченец уже давно об этом задумывается. Есть у Бетербиева еще со времен выступлений по любителям одна крайне амбициозная цель — подраться с Александром Усиком на профи-ринге.
В свое время, до перехода в большой бокс, чеченец и украинец успели трижды пересечься на соревнованиях высочайшего уровня. В первом бою победил Бетербиев, а двух последующих — Усик. Правда, в обоих случаях украинец выигрывал достаточно спорным решением судей, что делало его успех особенно чувствительным для соперника. Пока что такой вариант развития событий кажется практически невероятным, ведь Бетербиева и Усика разделяют две весовые категории. Однако в будущем все возможно.