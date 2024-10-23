Поветкин заявил, что не собирается возобновлять карьеру

Поветкин объявил о завершении карьеры в 2021 году. Ему 45 лет, он является бывшим чемпионом мира, победителем Олимпиады 2004 года. На счету Поветкина 36 побед (25 нокаутом) на профессиональном ринге, 3 поражения и 1 ничья.