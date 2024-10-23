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Поветкин заявил, что не собирается возобновлять карьеру

В настоящий момент Александр Поветкин занимает пост вице-губернатора Вологодской области.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу Александр Поветкин иногда получает предложения провести бой, но не собирается возобновлять спортивную карьеру. Об этом Поветкин рассказал ТАСС.

В настоящий момент Поветкин занимает пост вице-губернатора Вологодской области.

«Предложения периодически приходят, — сказал Поветкин. — Но сейчас у меня другая работа, она интересная, ее много. Карьеру возобновлять не собираюсь».

Поветкин объявил о завершении карьеры в 2021 году. Ему 45 лет, он является бывшим чемпионом мира, победителем Олимпиады 2004 года. На счету Поветкина 36 побед (25 нокаутом) на профессиональном ринге, 3 поражения и 1 ничья.