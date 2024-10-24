Боксер Альварес готов провести поединок против Бетербиева

Бетербиев победил соотечественника Дмитрия Бивола решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Бетербиеву 39 лет, он одержал 21 победу (20 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге.