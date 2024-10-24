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Боксер Альварес готов провести поединок против Бетербиева

Мексиканский спортсмен ждут соответствующего предложения.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Мексиканский боксер Сауль Альварес выразил заинтересованность в проведении поединка против абсолютного чемпиона мира Артура Бетербиева. Об этом ТАСС сообщил представитель Альвареса.

«Этот бой может быть интересным. Ждем предложения, проговорим детали», — сказал собеседник агентства.

Бетербиев победил соотечественника Дмитрия Бивола решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Бетербиеву 39 лет, он одержал 21 победу (20 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге.

34-летний Альварес является чемпионом мира в среднем весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации с приставкой Super, Всемирного боксерского совета и Всемирной боксерской организации. На его счету 62 победы (39 нокаутом), 2 поражения и 2 ничьи.