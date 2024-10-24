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IBF даст отсрочку Бетербиеву от защиты чемпионского титула

Российский боксер должен провести защиту титула против немца Михаэля Айферта.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Международная боксерская федерация (IBF) готова дать отсрочку Артуру Бетербиеву от защиты титула чемпиона мира в полутяжелом весе. Об этом ТАСС сообщили в IBF.

13 октября Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. После этого стало известно, что IBF обязала Бетербиева провести защиту титула против немца Михаэля Айферта.

«Мы готовы дать Бетербиеву отсрочку от защиты титула при определенных условиях». — сказал собеседник агентства.

Бетербиеву 39 лет, он одержал 21 победу (20 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге.