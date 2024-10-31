Поветкин намерен оспорить временное отстранение по подозрению в употреблении допинга

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин предоставит аргументы в свою защиту после отстранения по обвинению в нарушении антидопинговых правил. Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к спортсмену.
Ранее Международное агентство допинг-тестирования объявило об отстранении Поветкина. Источник ТАСС рассказал, что в пробе российского боксера обнаружен остарин — то же вещество, за которое он отбывал наказание в 2016 году.
«Александр уже понес наказание по данному нарушению. Повторного наказания быть не должно. Будут предоставлены необходимые данные по произошедшему», — сказал собеседник агентства.
Ранее допинг-тесты Поветкина дважды давали положительный результат. В мае 2016 года был отменен поединок Поветкина против чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета американца Деонтея Уайлдера после того, как в допинг-пробе россиянина был обнаружен мельдоний. В декабре 2016 года сорвался претендентский бой Поветкина против канадца Бермейна Стиверна после обнаружения в допинг-пробе россиянина остарина.