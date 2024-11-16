Джейк Пол победил Майка Тайсона в официальном боксерском поединке

Тайсон становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, был обладателем поясов Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской федерации. Он — автор множества рекордов, в том числе становился самым молодым чемпионом мира в супертяжелом весе, самым молодым абсолютным чемпионом мира, первым и единственным абсолютным чемпионом мира, который завоевал три самых престижных титула последовательно, был самым высокооплачиваемым боксером в истории (до Флойда Мэйуэзера), защищал звание абсолютного чемпиона мира шесть раз. Был включен в различные залы боксерской славы и в Книгу рекордов Гиннесса.