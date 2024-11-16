Джейк Пол победил Майка Тайсона в официальном боксерском поединке

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Американский актер и блогер Джейк Пол победил бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу соотечественника Майка Тайсона. Восьмираундовый поединок, прошедший в Арлингтоне (США, штат Техас), завершился победой Пола единогласным решением судей.
Первоначально поединок должен был пройти 20 июля в Вашингтоне, но был перенесен из-за проблем со здоровьем у Тайсона. Бой был объявлен официальным, его результат будет внесен в статистику боксеров. Правила немного отличались от традиционных: раунды состояли не из 3 минут, а из 2, перчатки весили не 10 унций, а 14. За этот бой Пол должен получить $40 млн, Тайсон — $20 млн.
27-летний Пол одержал 11-ю победу на профессиональном ринге (7 нокаутом) при 1 поражении. Видеоблогер впервые нанес поражение сопернику, который ранее становился чемпионом мира на профессиональном ринге. До этого он встречался только с тремя соперниками, которые профессионально занимаются боксом, одному из них проиграв — сводному брату чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри Томми Фьюри. До этого Пол победил видеоблогера AnEsonGib, бывшего игрока клубов Национальной баскетбольной ассоциации Нейта Робинсона, экс-чемпиона организаций смешанных единоборств Bellator и One Бена Аскрена, дважды — бывшего обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тайрона Вудли и бывших бойцов UFC Нейта Диаса и Майка Перри.
Пол выступает на профессиональном ринге с января 2020 года. Американец известен в первую очередь как блогер и актер. До закрытия социальной сети Vine он собрал пятимиллионную аудиторию подписчиков. Несколько раз занимал места в тройке лучших различных рейтингов самых высокооплачиваемых людей в интернете, за год на различных интернет-площадках он зарабатывает свыше $20 млн.
58-летний Тайсон потерпел 7-е поражение в карьере при 50 победах (44 нокаутом). Он впервые вышел на ринг в официальном поединке с 2005 года, когда завершил карьеру после двух досрочных поражений подряд. С тех пор американец провел два показательных поединка — с южноафриканцем Кори Сэндерсом в 2006 году (победа решением судей) и Роем Джонсом — младшим в 2020 году (ничья).
Тайсон становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, был обладателем поясов Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской федерации. Он — автор множества рекордов, в том числе становился самым молодым чемпионом мира в супертяжелом весе, самым молодым абсолютным чемпионом мира, первым и единственным абсолютным чемпионом мира, который завоевал три самых престижных титула последовательно, был самым высокооплачиваемым боксером в истории (до Флойда Мэйуэзера), защищал звание абсолютного чемпиона мира шесть раз. Был включен в различные залы боксерской славы и в Книгу рекордов Гиннесса.