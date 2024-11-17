Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Майк Тайсон: «Я чуть не умер в июне. Было восемь переливаний крови, в больнице я похудел на 11 кг»

"Это один из тех случаев, когда ты проиграл, но все равно выиграл. Я благодарен за вчерашний вечер. Никаких сожалений о том, как я в последний раз оказался на ринге.

Я чуть не умер в июне. Было восемь переливаний крови. Я потерял половину своей крови и 11 кг в больнице. Мне пришлось бороться, чтобы выздороветь, поэтому я победил.

Все это для того, чтобы мои дети увидели, как я стою в ринге и дерусь восемь раундов с талантливым бойцом, который вдвое моложе меня. И все это перед переполненным стадионом Dallas Cowboy. Это опыт, о котором никто не имеет права просить. Спасибо", — написал в соцсетях бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон.

Напомним, Джейк Пол победил Тайсона единогласным решением судей в главном поединке вечера бокса в Техасе.

Зато Пол — Тайсон удалось как шоу: выезд к рингу на кабриолете, билет за $2 млн, легший Netflix.

«Когда увижу Пола, дам ему парочку лещей». Поражение Тайсона — и тоска, и радость, что он не улетел в нокаут.