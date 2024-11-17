Майк Тайсон: «Я чуть не умер в июне. Было восемь переливаний крови, в больнице я похудел на 11 кг»

Все это для того, чтобы мои дети увидели, как я стою в ринге и дерусь восемь раундов с талантливым бойцом, который вдвое моложе меня. И все это перед переполненным стадионом Dallas Cowboy. Это опыт, о котором никто не имеет права просить. Спасибо", — написал в соцсетях бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон.