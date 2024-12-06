Костя Цзю назвал победителя реванша между Бетербиевым и Биволом: «Не хотел, чтобы у России остался один чемпион»

— Не был сторонником этого боя в самом начале, не хотел, чтобы вместо двух чемпионов у России остался лишь один. Но сейчас уже ничего не поделаешь. Предвещаю, что Артур проиграет во второй схватке и его будет ждать третья встреча с Биволом.