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Костя Цзю назвал победителя реванша между Бетербиевым и Биволом: «Не хотел, чтобы у России остался один чемпион»

Бывший российский боксер Костя Цзю заявил, что абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев проиграет Дмитрию Биволу в реванше.

В первом бою в середине октября Бетербиев выиграл раздельным решением судей, защитив пояса IBF, WBC, WBO и завоевав титулы WBA Super и IBO.

— Главная тема последних дней в мировом боксе — анонс боя-реванша между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Как вы восприняли эту новость?

— Не был сторонником этого боя в самом начале, не хотел, чтобы вместо двух чемпионов у России остался лишь один. Но сейчас уже ничего не поделаешь. Предвещаю, что Артур проиграет во второй схватке и его будет ждать третья встреча с Биволом.

— На ваш взгляд, потенциальная трилогия продиктована бизнес-причинами?

— Очень не хотелось бы, чтобы это было так. Хотя понимаю, что такое может произойти и в противостоянии Тайсона Фьюри с Александром Усиком. Возможно, британец возьмет верх в реванше, а это приведет к еще одной очной дуэли, за баснословные деньги, — приводит слова Цзю RT.