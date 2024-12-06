Костя Цзю назвал победителя реванша между Бетербиевым и Биволом: «Не хотел, чтобы у России остался один чемпион»

В первом бою в середине октября Бетербиев выиграл раздельным решением судей, защитив пояса IBF, WBC, WBO и завоевав титулы WBA Super и IBO.
— Главная тема последних дней в мировом боксе — анонс боя-реванша между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Как вы восприняли эту новость?
— Не был сторонником этого боя в самом начале, не хотел, чтобы вместо двух чемпионов у России остался лишь один. Но сейчас уже ничего не поделаешь. Предвещаю, что Артур проиграет во второй схватке и его будет ждать третья встреча с Биволом.
— На ваш взгляд, потенциальная трилогия продиктована бизнес-причинами?
— Очень не хотелось бы, чтобы это было так. Хотя понимаю, что такое может произойти и в противостоянии Тайсона Фьюри с Александром Усиком. Возможно, британец возьмет верх в реванше, а это приведет к еще одной очной дуэли, за баснословные деньги, — приводит слова Цзю RT.