Фьюри на 25 кг перевесил Усика перед поединком

Взвешивание состоялось вчера, 20 декабря в саудовском Эр-Рияде, где в ночь на завтра, 21 декабря состоится второе противостояние тяжеловесов. В первом бою между боксерами, который прошел в мае, непобежденный Усик раздельным решением судей нанес Фьюри первое поражение в карьере и стал абсолютным чемпионом мира.
Вес Фьюри составил 127,4 кг, Усик показал 102,5 кг. Отметим, что перед первым поединком вес Тайсона был 118,8 кг, а Александр весил 105,9 кг.
37-летний Усик выиграл все 22 боя в своей профессиональной карьере. 36-летний Фьюри одержал 34 победы, потерпел одно поражение и один поединок завершил вничью.