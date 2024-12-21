Фьюри на 25 кг перевесил Усика перед поединком

Взвешивание состоялось вчера, 20 декабря в саудовском Эр-Рияде, где в ночь на завтра, 21 декабря состоится второе противостояние тяжеловесов. В первом бою между боксерами, который прошел в мае, непобежденный Усик раздельным решением судей нанес Фьюри первое поражение в карьере и стал абсолютным чемпионом мира.