Промоутер Усика потребовал от Фьюри сбрить бороду перед боем

«В правилах Всемирной боксерской ассоциации (WBC) строго определено, что боксер может иметь подстриженные бороду и усы до тех пор, пока они не будут мешать силе и направлению ударов, не будут вызывать порезы или ссадины у соперника», — заявил Красюк.
Ранее Зеленский предостерег Усика от разгрома Фьюри из-за страха запрета поставок Storm Shadow. «Когда будешь побеждать Фьюри, то ты там не сильно, чтобы они нам не запретили Storm Shadow», — в шутку сказал президент Украины.
Бой-реванш между Усиком и Фьюри состоится в ночь на 22 декабря и пройдет в Эр-Рияде. Первый бой боксеров состоялся 19 мая 2024 года и закончился победой украинца.