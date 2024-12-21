Промоутер Усика потребовал от Фьюри сбрить бороду перед боем

«В правилах Всемирной боксерской ассоциации (WBC) строго определено, что боксер может иметь подстриженные бороду и усы до тех пор, пока они не будут мешать силе и направлению ударов, не будут вызывать порезы или ссадины у соперника», — заявил Красюк.