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«Уроки извлечены». Тренер Тайсона Фьюри уверен в новом исходе боя против Усика

Тренер экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, Шугар Хилл Стьюард провёл параллель между реваншем своего подопечного боксёра против действующего обладателя титулов WBC, WBA и WBO Александра Усика и вторым боем Фьюри против бывшего чемпиона мира в этом весе Деонтея Уайлдера.

«Он уже делал это раньше, когда все шло не так, как ему хотелось, и он извлек урок. В бою с Уайлдером, Тайсон оказывался на полу несколько раз, а во втором он уже не падал и просто переехал Уайлдера. Он словно ученик, который всегда извлекает уроки из происходящего, и он всегда стремится стать лучше. Он хочет закончить бой досрочно, чтобы судьба поединка не была в руках судей», — приводит слова Стьюарда Boxing Scene.

Напомним, что реванш между Усиком и Фьюри состоится в ночь с 21 на 22 декабря в Саудовской Аравии.