«Уроки извлечены». Тренер Тайсона Фьюри уверен в новом исходе боя против Усика

«Он уже делал это раньше, когда все шло не так, как ему хотелось, и он извлек урок. В бою с Уайлдером, Тайсон оказывался на полу несколько раз, а во втором он уже не падал и просто переехал Уайлдера. Он словно ученик, который всегда извлекает уроки из происходящего, и он всегда стремится стать лучше. Он хочет закончить бой досрочно, чтобы судьба поединка не была в руках судей», — приводит слова Стьюарда Boxing Scene.