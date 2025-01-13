Бетербиев и Бивол провели первую дуэль взглядов перед реваншем

Ранее председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх в соцсети Х сообщил, что ответный поединок между абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе Бетербиевым и экс-чемпионом мира в этой же категории Биволом состоится 22 февраля.
Бетербиев 13 октября в Эр-Рияде победил судейским решением Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. 13 января состоялась официальная пресс-конференция, посвященная предстоящему реваншу.
На счету идущего без поражений 39-летнего Бетербиева 21 победа (20 — нокаутом) на профессиональном ринге. У 34-летнего Бивола 23 победы (12 нокаутом) и одно поражение.