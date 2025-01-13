Бетербиев и Бивол провели первую дуэль взглядов перед реваншем

Ранее председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх в соцсети Х сообщил, что ответный поединок между абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе Бетербиевым и экс-чемпионом мира в этой же категории Биволом состоится 22 февраля.