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Беспутин стал новым генеральным секретарем Федерации бокса России

Ранее эту должность занимала Татьяна Кириенко.

Источник: КФБ

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Александр Беспутин стал новым генеральным секретарем Федерации бокса России. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

С января 2022 года пост генерального секретаря Федерации бокса России занимала Татьяна Кириенко.

Беспутину 33 года. Он является чемпионом Европы (2013) и серебряным призером Европейских игр (2015). На профессиональном ринге российский боксер одержал 15 побед и не потерпел ни одного поражения. Один бой был признан несостоявшимся.