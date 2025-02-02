Фултон победил Фигероа и завоевал титул WBC

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Американец Стивен Фултон победил соотечественника Брэндона Фигероа и завоевал титул Всемирного боксерского совета (WBC) в полулегком весе.
Фултон победил единогласным решением судей. Для Фигероа это была вторая защита титула.
Ранее боксеры встречались во втором легчайшем весе. Тогда сильнее также оказался Фултон, победив соперника решением большинства судей и завоевав пояс WBC.
Фултону 30 лет, на его счету 23 победы и одно поражение. У 28-летнего Фигероа 25 побед, два поражения и одна ничья.