Дюбуа, огромный Баколе или старый китаец? Изучаем, кто может победить Усика

Опетайя действительно может стать непреодолимой преградой для Усика. Он вряд ли уступит чемпиону в скорости. А в плане «огневой» мощи Джей совершенно точно превосходит Александра. Правда, пока сам австралиец делает выбор в пользу покорения первого тяжёлого веса: «Я гонюсь за объединительными боями, вот и всё. Я выхожу в ринг против любого соперника, которого пожелает увидеть там моя команда, но заинтересовать меня можно только унификацией титулов. Было много разговоров о возможном бое с Усиком, но даже этот бой у меня был бы на втором месте, если бы параллельно мне предложили объединить пояса с тем же Рамиресом. Да, мы ведём переговоры с его командой, но всё пока на уровне разговоров, и официального подписанного контракта ещё нет, поэтому я жду. Надеюсь, что Хильберто Рамирес станет моим следующим соперником».