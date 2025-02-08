На Тайване опровергли слова Трампа о боксерше, провалившей гендерный тест

Международный олимпийский комитет (МОК) ранее одобрил участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже Иман Хелиф (Алжир) и Линь Юйтин (Тайвань) в женском боксерском турнире, несмотря на то, что на чемпионате мира 2023 года они не прошли гендерный тест, показавший наличие в их организме повышенного уровня тестостерона. На Олимпиаде Хелиф и Линь Юйтин выиграли золото в весовых категориях до 66 и 57 кг соответственно.