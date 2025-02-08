На Тайване опровергли слова Трампа о боксерше, провалившей гендерный тест

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В управлении по делам спорта Тайваня назвали ложными слова президента США Дональда Трампа о том, что олимпийская чемпионка 2024 года по боксу Линь Юйтин является мужчиной.
Международный олимпийский комитет (МОК) ранее одобрил участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже Иман Хелиф (Алжир) и Линь Юйтин (Тайвань) в женском боксерском турнире, несмотря на то, что на чемпионате мира 2023 года они не прошли гендерный тест, показавший наличие в их организме повышенного уровня тестостерона. На Олимпиаде Хелиф и Линь Юйтин выиграли золото в весовых категориях до 66 и 57 кг соответственно.
«Международный олимпийский комитет также решительно поддержал нас в этом вопросе. Мы надеемся, что общественность распространит достоверную информацию и поможет защитить спортсменов от нападок», — приводит слова заместителя генерального директора Управления по делам спорта острова Хун Чжичана Taipei Times.
Также функционер подчеркнул, что Линь Юйтин родилась женщиной и всегда участвовала в женских соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Трамп в среду заявил, что не допустит участия трансгендеров на Олимпиаде, которая пройдет в Лос-Анджелесе в 2028 году. Президент США 6 февраля подписал указ, запрещающий трансгендерам участвовать в женских спортивных соревнованиях в американских учебных заведениях. Американский сенатор Томми Тубервилл отметил, что президент США будет добиваться от МОК полного отстранения трансгендеров от участия в женских состязаниях на Олимпийских играх.