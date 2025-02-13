«Шутки в сторону». Логан Пол вызвал на бой по боксу Лионеля Месси

«Брат, ты нас скопировал! Все это видели. Люди в курсе, что ты сделал. Все это замечают. А потом на нас подали в суд. Погоди, погоди — что? Это не правосудие! Поэтому мы, очевидно, подали встречный иск. Если вы не можете победить лучших, вы должны стать лучшими. Но это незаконно. Это нарушение прав на товарный знак. Шутки в сторону, я рассмотрю [отзыв иска], если [бой по боксу] между мной и Месси состоится в 2025 году. Увидимся на ринге!» — приводит слова Пола Mundo Deportivo со ссылкой на его социальные сети.