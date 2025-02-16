Соглавный бой даже круче главного. Кто подерётся перед Бетербиевым и Биволом

Важнейшим испытанием в карьере Дюбуа станет 33-летний новозеландец Паркер. Он также пережил мощнейшую перезагрузку. Любопытно, что он тоже проигрывал Джо Джойсу. Но затем удалось выдать череду побед, которых насчиталось пять. Джозеф последовательно снёс с пути Джека Мэсси (20−1), Файгу Опелу (15−3−2), Саймона Кина (23−1), Деонтея Уайлдера (43−2−1) и Чжан Чжилэя (26−1−1). И довольно неожиданно превратился в участника чемпионской гонки. Более того, в одного из главных претендентов на потенциальный титульный бой с Усиком. Стоит отметить, что Джозеф — очень умный боксёр, который умеет терпеть. И довольно часто он доводит свои поединки до судейского решения, даже когда его доминация особенных вопросов не вызывает.