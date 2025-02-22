Организаторы ожидают Криштиану Роналду на бое Бетербиев — Бивол

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Появление португальского футболиста клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии Криштиану Роналду в качестве зрителя ожидается на поединке за звание абсолютного чемпиона мира между российскими боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Об этом ТАСС рассказали организаторы поединка.
Бой Бетербиев — Бивол состоится 22 февраля в Эр-Рияде. Ранее ТАСС сообщал, что Роналду может посетить турнир.
«Для Криштиану забронировано место в первом ряду, — сказал собеседник агентства. — Планируется, что он прибудет ближе к главному бою. Выйдет ли он на ринг? Пока не знаем, все возможно».
В ночь на 13 октября Бетербиев победил Бивола решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации и завоевал пояс Всемирной боксерской ассоциации, принадлежавший Биволу. В активе 40-летнего Бетербиева 21 победа (20 нокаутом) и ни одного поражения, 34-летнего Бивола — 23 победы (12 нокаутом), 1 поражение.