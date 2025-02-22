Организаторы ожидают Криштиану Роналду на бое Бетербиев — Бивол

В ночь на 13 октября Бетербиев победил Бивола решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации и завоевал пояс Всемирной боксерской ассоциации, принадлежавший Биволу. В активе 40-летнего Бетербиева 21 победа (20 нокаутом) и ни одного поражения, 34-летнего Бивола — 23 победы (12 нокаутом), 1 поражение.