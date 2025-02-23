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Усик покинул арену в Эр-Рияде перед боем Бетербиева и Бивола

Усик ушел перед боем Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

Ранее Усик вышел на ринг после победы Агита Кабайела над Чжаном Чжилеем и вручил немецкому боксеру пояс временного чемпиона мира по версии WBC.

Александр Усик посетил матч «Аль-Насра» и повторил празднование Криштиану Роналду.