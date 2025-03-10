Боксёр пожаловался на избиение в ринге, но проиграл суд. За Хейни даже как-то неловко

Здравый смысл восторжествовал. Понять Девина всё-таки можно — Гарсия сделал из него боксёрскую грушу, показав всему миру, что парень по прозвищу Мечта не такой уж и непобедимый. Обида привела Хейни в суд, хотя после драки кулаками не машут. Теперь можно сказать, что Девин идёт на серии из двух поражений — от Гарсии и в ринге, и в суде, хотя рекорд его по-прежнему формально «чистый». Уже в мае Девин снова появится в ринге и проведёт бой с Хосе Рамиресом. Интересно, что на этом турнире выступит и Райан Гарсия, так что вполне стоит ожидать продолжения выяснения отношений Гарсии и Хейни. Главное — без судебных разбирательств.