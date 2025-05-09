Русский танк не сломать. История Сергея Щербакова — героя войны и легенды бокса

У Щербакова началась флегмона, он сначала вообще не чувствовал ногу, а потом она распухла, и ему казалось, что она весит 100 кг. Врачи видели единственный выход в ампутации, однако Сергей просил сделать что угодно, но не лишать его ноги, потому что бокс для него — это всё. Врачи предупредили, что в случае гангрены будет летальный исход, и провели операцию: «В ногу кто-то сильно, но не особенно больно бьёт кувалдой. Вдруг мозг прорезала мысль. Ведь до операции я лежал на спине, а теперь — на груди! Кое-как обернулся, вижу, на месте ноги — ворох ваты. Всё ясно — ноги нет, её отрезали. На глазах выступили слёзы. И тут я заметил, что из вороха ваты торчит пятка. Моя пятка! Ура! Значит, нога цела! Невозможное сделали врачи, но ногу сохранили. И слёзы на глазах не исчезли».