Белорусы Шангин и Кямалов стали бронзовыми призерами молодежного ЧМ по муай-тай

Призером в весе до 60 кг среди молодежи стал Иван Шангин. По ходу турнира белорус прошел Жоау Казимиру из Португалии и Даллера Шрайнера из России, однако в полуфинале уступил Яссину Карими из ОАЭ. Тем не менее, Шангин завоевал бронзовую медаль, поскольку бои за третье место на турнире не проводятся.
Также на пьедестал в категории до 81 кг поднялся Руслан Кямалов (U23). Белорус одержал победы над Хумоюном Пулатовым из Узбекистана и Имадом Атрусом из ОАЭ, но в ½ финала не справился с россиянином Кириллом Грибовым. В шаге от призов остановился наш Михаил Якимович (до 63,5 кг), который потерпел неудачу на стадии четвертьфинала.