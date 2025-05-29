Белорусы Шангин и Кямалов стали бронзовыми призерами молодежного ЧМ по муай-тай

Также на пьедестал в категории до 81 кг поднялся Руслан Кямалов (U23). Белорус одержал победы над Хумоюном Пулатовым из Узбекистана и Имадом Атрусом из ОАЭ, но в ½ финала не справился с россиянином Кириллом Грибовым. В шаге от призов остановился наш Михаил Якимович (до 63,5 кг), который потерпел неудачу на стадии четвертьфинала.