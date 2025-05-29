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Белорусы Шангин и Кямалов стали бронзовыми призерами молодежного ЧМ по муай-тай

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы завоевали первые медали на проходящем в Турции чемпионате мира по тайскому боксу 2025 года среди взрослых атлетов и молодежи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Depositphotos

Призером в весе до 60 кг среди молодежи стал Иван Шангин. По ходу турнира белорус прошел Жоау Казимиру из Португалии и Даллера Шрайнера из России, однако в полуфинале уступил Яссину Карими из ОАЭ. Тем не менее, Шангин завоевал бронзовую медаль, поскольку бои за третье место на турнире не проводятся.

Также на пьедестал в категории до 81 кг поднялся Руслан Кямалов (U23). Белорус одержал победы над Хумоюном Пулатовым из Узбекистана и Имадом Атрусом из ОАЭ, но в ½ финала не справился с россиянином Кириллом Грибовым. В шаге от призов остановился наш Михаил Якимович (до 63,5 кг), который потерпел неудачу на стадии четвертьфинала.