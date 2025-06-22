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Сборная России по боксу победила сборную мира в матчевой встрече на ПМЭФ

Сборная России по боксу со счетом 5−0 победила сборную мира на ПМЭФ.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Сборная России одержала победу над командой мира в матчевой встрече, которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Встреча завершилась со счетом 5−0 в пользу сборной России. Поединки прошли в весовых категориях до 57, до 60, до 67, до 72 и свыше 92 кг.

В составе сборной России участвовали чемпион Европы Эдуард Саввин, чемпион мира по версии IBA Pro Всеволод Шумков, бронзовый призер чемпионата России Александр Зырянов, серебряный призер чемпионата России Юрий Осипов и действующий чемпион страны и победитель Кубка России Давид Суров.

ПМЭФ проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.