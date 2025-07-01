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Кремлев раскритиковал боксершу, давшую покурить орангутану: «Необходимо провести воспитательную беседу»

"Хочу обратиться ко всем спортсменам и напомнить, что вы — пример для других, за вами идут люди, и это большая ответственность. Думайте, какой пример вы даете молодежи.

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Источник: Спортс"

Что касается этой ситуации: местной федерации бокса необходимо взять ее под контроль и провести разъяснительную беседу, объяснить, кто такой спортсмен и какие ценности он несет. Такое поведение недопустимо ни в боксерской семье, ни в каком‑либо другом виде спорта", — сказал президент IBA Умар Кремлев.

Ранее боксерша Анастасия Лучкина в соцсетях опубликовала видео, как в крымском зоопарке дала покурить электронную сигарету орангутангу.

Скандал в зоопарке: боксерша дала покурить орангутану в зоопарке — теперь у него пропал аппетит.