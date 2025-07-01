Кремлев раскритиковал боксершу, давшую покурить орангутану: «Необходимо провести воспитательную беседу»

Что касается этой ситуации: местной федерации бокса необходимо взять ее под контроль и провести разъяснительную беседу, объяснить, кто такой спортсмен и какие ценности он несет. Такое поведение недопустимо ни в боксерской семье, ни в каком‑либо другом виде спорта", — сказал президент IBA Умар Кремлев.