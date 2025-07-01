Призера Олимпийских игр по боксу Хатаева дисквалифицировали за допинг

В допинг-пробе спортсмена от 9 апреля 2024 года обнаружено наличие кломифена и его метаболитов. Дисквалификация Хатаева продлится до 25 июня 2027 года. Его результаты в период с 9 апреля 2024 года по 26 июня 2025 года аннулированы.