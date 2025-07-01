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Призера Олимпийских игр по боксу Хатаева дисквалифицировали за допинг

Дисквалификация спортсмена продлится до 25 июня 2027 года.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Reuters

ТАСС, 1 июля. Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио по боксу россиянин Имам Хатаев дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования.

В допинг-пробе спортсмена от 9 апреля 2024 года обнаружено наличие кломифена и его метаболитов. Дисквалификация Хатаева продлится до 25 июня 2027 года. Его результаты в период с 9 апреля 2024 года по 26 июня 2025 года аннулированы.

Хатаеву 30 лет. Он также является бронзовым призером чемпионата мира 2023 года в Ташкенте.