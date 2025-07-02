Турки Аль аш-Шейх объявил о возвращении в бокс бывшего чемпиона WBC Фьюри

Британец завоевал пояс чемпиона мира по версии WBC в феврале 2020 года благодаря победе над американцем Деонтеем Уайлдером техническим нокаутом в седьмом раунде. В октябре 2021 года британец во второй раз победил Уайлдера — техническим нокаутом в 11-м раунде, в апреле 2022 года выиграл у соотечественника Диллиана Уайта техническим нокаутом в шестом раунде, а в декабре — у соотечественника Дерека Чисоры техническим нокаутом в 10-м раунде. Затем в рейтинговом поединке британец победил бывшего обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата француза Фрэнсиса Нганну решением судей. В мае 2024 года Фьюри проиграл украинцу Александру Усику и уступил титул чемпиона мира по версии WBC. В повторном бою с Усиком, прошедшем 21 декабря 2024 года, Фьюри также потерпел поражение.