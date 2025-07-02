Турки Аль аш-Шейх объявил о возвращении в бокс бывшего чемпиона WBC Фьюри

ТАСС, 2 июля. Председатель Главного управления по развлечениям Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх объявил о возвращении на профессиональный ринг бывшего чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) британца Тайсона Фьюри. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
36-летний Фьюри объявил о завершении карьеры в январе. Турки Аль аш-Шейх сообщил, что британец проведет бой в Саудовской Аравии в 2026 году.
Фьюри на профессиональном уровне провел 37 боев, в которых одержал 34 победы (24 нокаутом), потерпел 2 поражения, 1 бой завершился вничью.
Британец завоевал пояс чемпиона мира по версии WBC в феврале 2020 года благодаря победе над американцем Деонтеем Уайлдером техническим нокаутом в седьмом раунде. В октябре 2021 года британец во второй раз победил Уайлдера — техническим нокаутом в 11-м раунде, в апреле 2022 года выиграл у соотечественника Диллиана Уайта техническим нокаутом в шестом раунде, а в декабре — у соотечественника Дерека Чисоры техническим нокаутом в 10-м раунде. Затем в рейтинговом поединке британец победил бывшего обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата француза Фрэнсиса Нганну решением судей. В мае 2024 года Фьюри проиграл украинцу Александру Усику и уступил титул чемпиона мира по версии WBC. В повторном бою с Усиком, прошедшем 21 декабря 2024 года, Фьюри также потерпел поражение.
В ноябре 2015 года Фьюри победил украинца Владимира Кличко и завоевал титулы по версиям Международной боксерской федерации, Всемирной боксерской ассоциации и Всемирной боксерской организации. После этого британец пропустил 2,5 года из-за проблем со здоровьем и наркотиками.