Боксер Сосулин стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBA

29-летний Курбанов потерпел второе поражение в карьере при 26 победах (14 нокаутом). Он провел второй поединок после поражения от Исраила Мадримова из Узбекистана техническим нокаутом в пятом раунде в бою за вакантный титул чемпиона мира WBA, который прошел в марте 2024 года. До нынешнего поединка Курбанов занимал третье место в рейтинге WBA. В 2021 году россиянин стал вторым в рейтинге Всемирной боксерской организации и претендовал на бой против первого номера рейтинга Тима Цзю, сына бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю. Однако ввиду перерыва в выступлениях россиянин был исключен из рейтинга.