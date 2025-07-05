Боксер Сосулин стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBA

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Чемпион России 2022 года среди любителей россиянин Павел Сосулин завоевал звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 69,8 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Екатеринбурге, он выиграл у соотечественника Магомеда Курбанова решением судей.
Сосулину 28 лет, он также становился участником чемпионата мира — 2023, обладателем пояса чемпиона Европы и интерконтинентального титула по версии Международной ассоциации бокса (IBA), чемпионом Азии по версии WBA, обладателем золотого пояса WBA. Он одержал 12-ю победу на профессиональном ринге (6 нокаутом) при отсутствии поражений.
До боя Сосулин занимал 10-е место в рейтинге WBA. Эта победа позволит россиянину рассчитывать на поединок за титулы регулярного или временного чемпиона мира, которые принадлежат американцу Теренсу Кроуфорду и кубинцу Йоэнису Тельесу соответственно.
29-летний Курбанов потерпел второе поражение в карьере при 26 победах (14 нокаутом). Он провел второй поединок после поражения от Исраила Мадримова из Узбекистана техническим нокаутом в пятом раунде в бою за вакантный титул чемпиона мира WBA, который прошел в марте 2024 года. До нынешнего поединка Курбанов занимал третье место в рейтинге WBA. В 2021 году россиянин стал вторым в рейтинге Всемирной боксерской организации и претендовал на бой против первого номера рейтинга Тима Цзю, сына бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю. Однако ввиду перерыва в выступлениях россиянин был исключен из рейтинга.
Курбанов в конце июля 2019 года из-за проблем с визой был снят с поединка за титул чемпиона мира WBA против француза Мишеля Соро. В мае 2017 года также не состоялся бой Курбанова против бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях Шейна Мосли из-за болезни американца, который впоследствии завершил карьеру.