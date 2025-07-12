Дэвид Бенавидес поделился планом на бой с Энтони Ярдом

"Этот год складывается для меня отлично, и теперь нас ждёт ещё один классный бой. Он потрясающий боксёр. У него большой опыт. Это его третья попытка завоевать мировой титул, так что я знаю — он отдаст всего себя в этом бою. Ни он, ни я не будем отступать. Так что давай устроим шоу и подарим людям то, что они хотят видеть. Я хочу знать, что я самый крутой человек на планете, и именно к этому я и иду.