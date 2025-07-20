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Александр Усик: «38 лет — это еще молодой парень. Это только начало! Чего еще я могу достичь? Не знаю, мне достаточно»

"38 лет — это еще молодой парень. Это только начало!

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Почему реванш всегда дается легче, чем первый бой? Не знаю. Спасибо Иисусу, спасибо Деве Марии. Посвящаю победу людям.

Чего еще я могу достичь? Не знаю. Мне достаточно. Теперь хочу просто отдохнуть. Три месяца был без семьи", — заявил абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик в интервью после боя с Дюбуа.

Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в главном событии вечера бокса на «Уэмбли» и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Александр Усик выиграл 24-й бой в карьере. У него ни одного поражения в карьере.

Александр Усик в 38 лет во второй раз стал абсолютным чемпионом в тяжелом весе.