Александр Усик: «38 лет — это еще молодой парень. Это только начало! Чего еще я могу достичь? Не знаю, мне достаточно»

Почему реванш всегда дается легче, чем первый бой? Не знаю. Спасибо Иисусу, спасибо Деве Марии. Посвящаю победу людям.
Чего еще я могу достичь? Не знаю. Мне достаточно. Теперь хочу просто отдохнуть. Три месяца был без семьи", — заявил абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик в интервью после боя с Дюбуа.
Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в главном событии вечера бокса на «Уэмбли» и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.
Александр Усик выиграл 24-й бой в карьере. У него ни одного поражения в карьере.
Александр Усик в 38 лет во второй раз стал абсолютным чемпионом в тяжелом весе.