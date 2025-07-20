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Джейк Пол: «Сначала Джошуа, потом Усик»

«Сначала Джошуа, потом Усик. Забронируйте», — написал блогер и боксер Джейк Пол.

Календарь боев MMA и все о бойцах

Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в главном событии вечера бокса на «Уэмбли» и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Ранее WBA поместила Пола на 14 строчку списка лучших боксеров первого тяжелого веса. 29 июня он победил Хулио Сезара Чавеса-младшего в главном событии боксерского вечера в Анахайме.

Турки Аль эш-Шейх: «Пол дал согласие на бой с Джошуа. Если Джейк победит, я буду знать, что с Энтони покончено».

Александр Усик: «38 лет — это еще молодой парень. Это только начало! Чего еще я могу достичь? Не знаю, мне достаточно».